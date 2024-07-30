Гибель людей возле укрытия в Киеве: охранник больницы приговорен к 4 годам заключения

Деснянский районный суд Киева признал охранника больницы виновным в гибели трех человек, включая ребенка, из-за недопуска к укрытию во время обстрела 1 июня 2023 года. Его приговорили к 4 годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Прокурор доказал, что охранник КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 3" во время воздушной тревоги в Киеве в ночь на 1 июня 2023 года не открыл дверь укрытия, что повлекло гибель трех человек, среди которых 9-летняя девочка. Отмечается, что гибель малолетнего ребенка в соответствии со ст. 67 УК Украины является обстоятельством, отягчающим наказание.

Однако обвиняемый не признал своей вины и не раскаялся в совершенном уголовном правонарушении.

В прокуратуре добавили, что во время судебного разбирательства охранник постоянно менял свои показы относительно обстоятельств происшествия и причин, почему не открыл дверь укрытия, то говоря, что не успел, то не услышал сигнал тревоги, то не увидел людей. В конце концов обвиняемый заявил суду, что помещение больницы вообще не оборудовано укрытием и он не был обязан открывать к нему дверь.

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Суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет лишения свободы. Прокуроры просят увеличить срок заключения до 6 лет и 6 месяцев. Рассматриваются способности обжалования приговора.

Дело закрытого укрытия: трагедия в Деснянском районе

В ночь на 1 июня во время очередной ракетной атаки со стороны РФ в Киеве погибли три человека. Две женщины и девятилетняя девочка при воздушной тревоге не смогли попасть к укрытию в поликлинике в Деснянском районе, поскольку оно было закрыто.

Правоохранители начали уголовное производство по закрытому хранилищу – подозрения объявили первому заместителю Деснянской райгосадминистрации, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику Вадиму Мошкину. Позже подозрение вручили и начальнику столичного департамента безопасности Роману Ткачуку .

Всем подозреваемым, кроме охранника, был назначен круглосуточный домашний арест. В то время как Мошкина отправляли под стражу на два месяца без права внесения залога, а позже его отпустили под ночной домашний арест .