Городские власти предупреждают о сильном ветре в Киеве 4 марта: что рекомендуют

В Киеве 4 марта ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Городские власти рекомендуют не ходить возле рекламных щитов и деревьев.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

"При сильном ветре необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - говорится в сообщении.

В КГГА просят, если упало дерево или сломались ветки, звонить по телефону в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

При травмировании людей немедленно информировать экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 0444303713.

Напомним, по температуре воздуха зима 2022/2023 годов вошла в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений с 1812 года.