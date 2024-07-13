ГПСУ запретила подъем на горы Пип Иван, Бребенескул и еще более 20 популярных туристических маршрутов

Государственная пограничная служба Украины ввела временный запрет на посещение гор-двухтысячников Пип Иван и Бребенескул, а также более 20 других популярных туристических маршрутов в пределах Зеленской и Белоберезской общин Верховинского района Ивано-Франковской области.

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Об этом говорится в приложении к приказу 31 пограничного отряда, обнародованного на сайте ГПСУ 10 июля, передает Liga.net.

Отмечается, что документ датирован 23 мая 2024 года и предусматривает запрет на въезд в пограничную полосу шириной 5 км с целью туризма, отдыха или рыболовства.

Речь идет, в частности, о посещении туристических маршрутов: урочища Погорелец, Гаджины, Подороватого, Венгерских Скал, долины Кринта, Луковицы, Широкой и Веснерки, гор Чавчин, Смотрин, Ушастый Камень, Поп Иван, Бребенескул, Пожижевская, Мергул, Брескул, Кострич, Явирник, Попадя, Жирный Прислип, Гоичная, Дуконя, Пниев, озера Маричайка и Кривопольского перевала.

Какие еще действуют запреты в пограничной полосе

Согласно документу, в этой зоне также запрещается:

движение транспорта во время комендантского часа (кроме лиц, которые едут за границу, и водителей грузовиков из сферы мультимодальных перевозок);

скопление более двух транспортных средств и остановка дольше 20 минут на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок (за исключением технических неисправностей и транспортных средств, управляемых местными жителями);

движение по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе;

водителям транспортных средств, начальникам поездов и проводникам вагонов подвозить в пограничную полосу и вывозить из нее лиц, не имеющих разрешений от ГПСУ;



охотиться, перевозить в транспортных средствах оружие и любые средства активной обороны без соответствующих разрешений;

использовать приборы ночного видения, тепловизионную технику, радиостанции кроме установленных на специальной технике и транспортных средств специального назначения;

использовать и осуществлять полеты легкомоторных беспилотных летательных аппаратов до окончания военного положения;

находиться лицам на расстоянии ближе 5 км к государственной границе вне населенных пунктов без соответствующего разрешения ГПСУ (кроме людей, привлеченных к сельскохозяйственным работам, и тех, кто находится на частных участках или на автомобильных дорогах общего пользования).

При этом действие ограничений не распространяется на работников государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранителей, органов гражданской защиты, военнослужащих ВСУ и других военных формирований, работников коммунальных служб и медиков скорой помощи.

Напомним, 13 марта стало известно, что Государственная пограничная служба Украины начнет выдавать разрешения на въезд, пребывание, проживание, работу и передвижение в пограничной полосе, ширина которой составляет 5 километров.

Перед этим 15 декабря представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" рассказал, что согласно изменениям в пограничный режим, которые были утверждены правительством, для пребывания в пограничной полосе необходимо иметь специальное разрешение.

Соответствующие изменения в постановление №1292 были внесены 7 декабря.

Как пояснил Демченко, изменения предполагают ограничения в свободном въезде и получении специальных разрешений, чтобы въезжать, находиться и проводить работы в пределах пограничной полосы. При этом разрешение несовершеннолетним будет предоставляться по обращению одного из родителей или усыновителей/опекунов.

Фото: ua.depositphotos.com