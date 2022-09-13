Группа компаний FAVBET запускает благотворительное промо "Прокачка авто для ВСУ"

Без экранов в руле, но с пользой для украинской армии – группа компаний FAVBET совместно с FAVBET Foundation запускают большое благотворительное промо в духе легендарного тюнинг-шоу, в ходе которого закупят, отремонтируют и передадут ВСУ 10 автомобилей.

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"Прокачка авто для ВСУ" – новое промо FAVBET в поддержку благотворительной программы "Помощь Вооруженным Силам Украины" Favbet Foundation, собирающей средства на военные автомобили. В течение следующих четырех месяцев группа компаний FAVBET будет передавать фонду часть прибыли на закупку авто и их последующий военный тюнинг: переоборудование, покраску и установку дополнительных обвесов.

Следить за прогрессом сбора и заценить результат работы тюнеров уже в скором времени можно будет на сайте промо pimp-my-ride.favbet.foundation. А чтобы автомобили как можно скорее перемещались с гаражных боксов в подразделения, которые их нуждаются, на сайте есть возможность сделать донат на произвольную сумму.

За переоборудование автомобилей для промо отвечают друзья FAVBET из мастерской No Motors, хорошо разбирающиеся в превращении стоковых автомобилей в "боевых лошадок". Как и требует формат, свою работу они будут транслировать на ютуб-канале проекта.

"За полгода войны призывы о сборе средств стали обыденностью. Их перестают замечать, однако потребности наших защитников от этого никуда не исчезают. Именно поэтому мы решили сделать наше промо максимально громким и заметным, чтобы снова вернуть интерес к благотворительности. У нас ты не просто пересказал. средства и забыл, а буквально видишь, как твой донат превращается в заряженный автомобиль для ВСУ", – рассказал директор ООО "БК Фавбет" Игорь Сирук.

Группа компаний FAVBET и FAVBET Foundation с первых дней войны активно помогают армии и пострадавшим в результате военных действий. В частности, за последние месяцы Вооруженные Силы Украины получили от фонда уже 16 автомобилей для выполнения боевых задач на передовой, тогда как общая сумма средств, которую фонд и компания направили на помощь армии, сотрудникам и мирным жителям, составляет более 30 млн грн.

Новым промо в компании стремятся оживить интерес украинцев к собранию в пользу ВСУ и еще раз напомнить, что победа — общее дело, и вклад каждого имеет значение.