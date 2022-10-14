Илон Маск находится под федеральным расследованием из-за сделки с Twitter, - СМИ

Американский миллиардер Илон Маск, собиравшийся приобрести компанию Twitter Inc за $44 миллиарда, находится под федеральным расследованием в связи со срывом сделки.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление социальной сети.

Пока неясно, какие агентства могут проводить расследование, и Twitter не указал, какие конкретные действия Маска американские чиновники могут расследовать. В заявлении Twitter просто указано, что власти изучают "поведение" Маска, связанное с соглашением.

В судебном заявлении компании обвиняется юридическая команда Маска в том, что она не подготовила проекты уведомлений с Комиссией по ценным бумагам и биржам и слайд-презентацию для Федеральной торговой комиссии в рамках текущего судебного разбирательства двух сторон относительно того, может ли Маск отказаться от сделки.

В ответ на представление Twitter Алекс Спиро, адвокат Маска, сказал, что это было сделано специально, чтобы отвлечь внимание от собственных юридических проблем Twitter, возникших после обвинений социальной сети в недостаточной защите данных пользователей.

"Руководство Twitter само находится под федеральным расследованием", - сказал Спиро в заявлении CNN.

Федеральная торговая комиссия, отвечающая за выполнение условий соглашения с Twitter, как утверждает CNN , публично не начинала расследование.

Напомним, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер тогда объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

В Twitter назвали отказ "надуманным" и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.

В свою очередь, Маск подал встречный иск в Twitter. Он обвинил компанию в задержке предоставления данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории.

Но уже в октябре миллиардер заявил, что снова готов завершить покупку Twitter.