"Инклюзивный" класс авто от ОККО и Uklon: 8,5 тыс км за 5 месяцев работы во Львове

За 5 месяцев работы во Львове "Инклюзивным" классом авто, запустившим онлайн-сервис вызова авто Uklon при поддержке сети ОККО, воспользовались 159 пассажиров, совершив более 800 поездок. Общий километраж составил – 8 500 км.

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В настоящее время в городе и пригороде (в радиусе 20 км) в рамках проекта курсируют 3 адаптированных автомобиля, на закупку которых компания OKKO выделила средства, а также обеспечила их горючим в течение года.

"Инициатива создала условия и дала возможность людям, пользующимся колесным креслом, без препятствий добраться до больницы, железнодорожного вокзала, торговых центров. И это, кстати, согласно статистике, самые популярные маршруты пользователей сервиса. Создавать условия для людей, чтобы они могли вести активную социальную жизнь и результаты этой работы, - мотивирует нас на пути дальнейшего развития безбарьерного пространства в Украине", - комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмитриев.

"Мы активно работаем над развитием класса авто "Инклюзивный" во Львове. Первые полгода продемонстрировали нам, что этот сервис очень нужен городу и мы действительно рады, что вместе с партнером ОККО мы можем изменять и улучшать повседневную жизнь львовян. Дальше — больше, планируем закупить новые авто и еще активнее развивать "Инклюзивный" в западной части Украины", - комментирует СЕО Uklon Сергей Гришков.

Фото: пресс-служба ОККО

Напомним, что авто класса "Инклюзивный" оснащены механическим подъемником, рампой, специальными ремнями безопасности и креплениями для фиксации колесного кресла.

Все поездки на авто этого класса выполняют профессиональные драйверы, прошедшие тренинг по общению и взаимодействию с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Помимо услуги перевозки в случае, если пассажир с инвалидностью передвигается без сопровождения, водитель поможет перенести багаж или личные вещи.

Инициативу OKKO и Uklon также поддержала мэрия Львова, которая внедрила механизм компенсации стоимости проезда для пользователей услуги, чтобы сделать поездки еще более доступными.