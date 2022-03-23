Искусственный интеллект помогает идентифицировать погибших российских военных

С помощью искусственного интеллекта будут искать в соцсетях профили мертвых российских оккупантов, чтобы потом сообщить их родственникам о смерти солдат российской армии на войне в Украине.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что еще месяц назад Минцифры использовало технологии, чтобы запускать инновационные способы авторизации посредством сопоставления биометрии лица с фото в реестре.

"Сегодня используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", в которой "нет срочников" и где "никто не умирает", - отметил Федоров.

Также он сообщил, что до начала войны в Минцифре работали над настройкой новой системы CRM с целью проработки заявок контакт-центра в приложении "Дія".

Однако сейчас эта технология используется для того, чтобы настроить автодозвоны на территорию России. Ключевая задача – рассказать правду о российских убийцах в Украине.

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, российская армия в войне с Украиной за период с 24 февраля по 23 марта уже потеряла 15 600 военных.

Так как Россия не хочет забрать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.