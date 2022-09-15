IT-предприниматель Олег Крот: мы передали ВСУ все наши дроны, они могут помочь защитить критическую инфраструктуру

Управляющий партнер TECHIIA Олег Крот, ранее пожертвовавший 60 миллионов долларов на армию, уточнил, на что именно пошли его щедрая финансовая помощь. Об этом сообщает Telegraf.

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"Это не был фонд, это была ОО "Фонд Течія". Мы, пожалуй, были одни из самых эффективных, кто мог взять деньги, проконтролировать, чтобы ни одна копейка не была украдена. Купить, привезти, растаможить, оформить, по Украине провести логистику и привезти к каждому солдату", — рассказал он.

Крот уточнил, что пожертвованные деньги — средства TECHIIA и его личные.

"Во-первых, эта помощь пошла на бронежилеты и каски. В первые дни было выделено около 20 млн долларов на то, чтобы их закупить. В общей сложности мы закупили около 30 тысяч касок и бронежилетов. Потом пошли медикаменты, средства защиты, мы передали все наши дроны, которые у нас есть, которые были в запасе", — сказал IT-предприниматель.

Также бизнесмен отметил, что благотворительностью стал заниматься еще с 2002 года.

"Был случай, когда столкнулся с детским раком. Поэтому выбрал именно это направление. Мы занимались проблемами детской онкологии до 2014-2015 года. Затем подключились к образованию — открыли курс в КНУ имени Карпенко-Карого. И уже с 2014-го занимались базовыми апгрейдами нашей армии, где мы могли помочь. А в 2022 году уже заработал полностью проект "Защита государства", при этом другие направления не останавливали", — добавил он.

Также в эфире телемарафона "Единые новости" Крот прокомментировал последние удары россиян по объектам критической инфраструктуры и рассказал, как украинские айтишники могут поспособствовать их защите с помощью БПЛА, которые сейчас производятся в Украине.

"Это должна быть слаженная работа айтишников и ВСУ… БПЛА могут оценить, где находится вражеская техника, помочь ВСУ остановить это наступление. БПЛА могут оценить последствия того, что они (россияне) натворили и подсказать, как восстановить эту критическую инфраструктуру. Потому что она сейчас действительно будет целью номер 1… Они будут бить по тому, что дает возможность людям выживать", — считает Крот.

Он подчеркнул, что сейчас все больше украинских компаний производят очень качественные продукты.

"Одна из наших серий позволяет не только обеспечить своевременную оценку разрушений и наилучший подход к тому, как восстановить здание, оценить последствия нанесенного разрушения, но и помочь с безопасными путями отступления беженцев или подхода каких-либо гуманитарных миссий", — добавил ІТ- предприниматель.

Кроме того, Крот оценил "мощь" и "эффективность" российских БПЛА типа "Орлан".

"Чтобы вы понимали, беспилотник "Орлан" — это нечто вроде "Лады Калины". Оно выделяет очень много тепла, поэтому сбить его в отличие от беспилотника одной из наших компаний в сто раз легче. Сам по себе "Орлан" в небе большая, очень заметная штука, которая, я думаю, благодаря украинским инженерам скоро станет чем-то вроде дерижабля, который огромный, очень заметный и уничтожить его очень легко", — пояснил Крот.

Предприниматель подчеркнул, что Украина значительно продвинулась в производстве собственных БПЛА.

"То, что мы разрабатываем, и то, что другие украинские компании разработают, стоит в 2-3 раза дешевле западных аналогов. Этот продукт, который сейчас производится в Украине, разработан украинскими инженерами, уже в 2-3 раза дешевле и никак по качеству не хуже", — заверил он.