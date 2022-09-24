Из-за полномасштабной войны финансово пострадало 70% украинцев - опрос

Ранее, в мае, о снижении доходов заяви 66% опрошенных респондентов.

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Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Так, в августе 2022 года 70% украинцев заявили, что финансово пострадали из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Еще около 33% потеряли работу.

Также до 33% выросло количество тех, кто потерял работу. Отмечается, что в мае только 31% респондентов потеряли работу.

Среди опрошенных 95% респондентов отмечают, что не живут комфортно на свой нынешний доход.

Доля людей, которые столкнулись с потерей жилья, выросла с 6% до 9%, с потерей другого имущества - с 8% до 10%.

Более 81% опрошенных заявили, что с начала полномасштабного вторжения России жертвовали средства на ВСУ. 60% - деньги на гуманитарные нужды, 54% - дали убежище или помогли ВПЛ, 37% - занимались волонтерством.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии по заказу NDI Ukraine, 28% украинцев не хватает имеющейся информации о войне.