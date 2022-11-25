Из-за войны более 15 тысяч человек в Украине считаются пропавшими без вести

Директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей заявил, что за время войны в Украине пропали без вести уже более 15 тысяч человек.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Гаагская организация, созданная после балканских войн 1990-х годов, открыла офис в Киеве в июле, чтобы помочь Украине документировать и разыскивать пропавших без вести людей.

Программный директор ICMP в Европе Мэтью Холлидей сказал, что неизвестно, сколько людей были принудительно перемещены, содержатся под стражей в России, живы и разлучены со своими семьями, умерли ли и были похоронены во временных могилах.

Процесс расследования пропавших без вести в Украине продлится годами даже после прекращения боевых действий, сказал Голлидей. Цифра в 15 000 консервативна, если учесть, что только в городе Мариуполь, по оценкам власти, около 25 000 человек либо погибли, либо пропали без вести.

"Цифры огромные, а вызовы, с которыми сталкивается Украина, поразительны. Кроме того, они также ведут продолжающуюся войну против Российской Федерации", – сказал Холидей.

По его словам, сохраняя образцы ДНК в базе данных и ища совпадения с родственниками, ICMP обнаружил более 27 000 из 40 000 человек, считающихся пропавшими без вести во время конфликтов в бывшей Югославии.

В Киеве ICMP начал собирать образцы ДНК и наращивает потенциал для многолетнего процесса, который также поможет прокурорам построить дела о военных преступлениях.

"То, что сейчас является ключевым, - это принять все правильные меры, чтобы гарантировать идентификацию как можно большего количества человек", - сказал Холлидей.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство пропавших без вести, умерших являются жертвами военных преступлений, и виновные должны нести ответственность.

Отметим, в областях Украины работают региональные центры Уполномоченного по пропавшим без вести, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0 800 339 247.

В выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.