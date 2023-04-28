Из-за войны убытки в культуре составляют 7 млрд долларов – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что из-за войны сфера культуры понесла убытки в размере почти 7 млрд долларов.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Ущерб в сфере культуры мы оцениваем сейчас примерно в 7 млрд долларов. И это не только из-за бомбардировки, а вообще потери доходов и всего прочего. Поэтому когда мы говорим о восстановлении, то всегда обращаем внимание на то, что восстановление также должно происходить в сфере культуры", - сказал Ткаченко.

Ткаченко также отметил, что важно не потерять таланты и сохранить их в Украине, поскольку, по его мнению, люди нуждаются в культуре: есть увеличение на 10% посещаемости культурных событий на протяжении войны по сравнению с 2021 годом с 50% до 60%.

Напомним, с февраля 2022 года Россия нанесла ущерб украинской инфраструктуре на 143,8 млрд долларов. В частности, сумма ущерба от разрушений жилищного фонда — на уровне 53,6 млрд, на втором месте — сфера инфраструктуры (36,2 млрд долларов). Также 3170 образовательных учреждений пострадали за последний год.