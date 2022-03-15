Из-за вторжения России 19% украинцев покинули свои дома — опрос

После полномасштабного вторжения войск РФ жизнь у 88% изменилась "коренным" или "сильным" образом, а 19% граждан покинули свои дома. Об этом свидетельствуют результаты второй волны опроса украинцев во время военных действий, которые опубликованы в пресс-релизе Gradus Research.

Изменение жизненного уклада произошло подавляющего большинства украинцев.



Из тех, кто покинул свой дом, переехали в населенный пункт в пределах своей области — 29%, в другую область страны — 46% или за границу — 21%.

О намерении вернуться на прежнее место жительства при первой же возможности сообщило 74% респондентов.

Продолжает ухудшаться отношение украинцев к России — по состоянию на 1 марта 81% опрошенных определили его как негативное, а на 8 марта — 88%.

Это данные национального опроса исследовательской компании Gradus Research, проведенного 8 марта (опрошено 1 743 владельцев смартфонов 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 50 тысяч человек). За неделю до этого показатель составлял 72%.

"Движения такого масштаба Европа не переживала со времен Второй мировой. Война идет с Востока, и гражданские уезжают на Запад в поисках безопасности. Все большее число украинцев пересекает западную границу страны — и я испытываю огромное уважение к нашим европейским соседям, неустанно оказывающим помощь женщинам, детям, старикам. И в этом переосмыслении своей страны, ее достоинства, ее силы, мы видим желание большинства тех, кто сейчас покинул свои дома, вернуться после окончания войны", — заявила основательница Gradus Research Евгения Близнюк.

Напомним, 31% украинцев считает реальным путем завершить войну с Россией отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий.

При этом 88% людей верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, а 80% украинцев готовы защищать страну с оружием.