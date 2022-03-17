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Израиль не отменял безвиз для украинцев, — посол Бродский
Израиль ввел на две недели временную меру, чтобы упорядочить въезд украинцев в страну. Об этом заявил посол Израиля Михаил Бродский.
"Просьба заполнить анкету и получить разрешение на вылет - временная мера, принятая сроком на две недели для того, чтобы упорядочить въезд беженцев, репатриантов, туристов и других категорий граждан Украины в Израиль", — утверждает Бродский.
По его словам, отказы в праве на въезд будут только тем, кто ранее нарушал визовый режим и находился в Израиле нелегально. Для остальных въезд будет разрешен.
Вопрос квоты на приезд беженцев рассмотрят через две недели.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Израиль — еврейское демократическое государство, и наш приоритет - приём беженцев, имеющих право на репатриацию. Именно на это будут направлены основные ресурсы государства. При этом те, кто не имеет права на репатриацию, но у кого есть близкие родственники в Израиле, смогут получить статус беженца. На них не распространяется квота, определённая МВД на ближайшие две недели", — отметил посол.
Он подчеркнул, что квота составляет 25 тысяч человек, из них уже около 20 тысяч находятся в Израиле.
Ранее
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впускать родственников украинцев, которые находятся в этой стране. Но с
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