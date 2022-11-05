К 7 годам тюрьмы приговорена российская агентка с псевдонимом "Победа" - СБУ (ФОТО)

В Украине по материалам СБУ приговорили к семи годам заключения российскую агентку с псевдонимом "Победа", которая шпионила за подразделениями украинских военных.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Установлено, что она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на северном направлении. В зоне "особого внимания" российской агентки находились железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, среди основных задач было выявление логистических составов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

По данным следствия, предательницей оказалась жительница одного из поселков Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, избравший для нее оперативный псевдоним "Победа". В поле зрения агрессора она попала из-за своих прокремлевских сообщений, которые неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

Злоумышленница получала от своего куратора соответствующие инструкции, прежде всего, по сбору и способам передачи разведданных. Информацию она передавала через отработанные каналы электронной связи посредством GPS-координата украинских объектов с подробным их описанием.

Агентку задержали на Житомирщине в ходе спецоперации в июне 2022 года. Во время обысков по месту жительства правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с представителем ГРУ РФ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине приговорили к 15 годам лишения свободы гражданку Украины и по совместительству агента РФ, занимавшуюся подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев.