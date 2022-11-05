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К 7 годам тюрьмы приговорена российская агентка с псевдонимом "Победа" - СБУ (ФОТО)
В Украине по материалам СБУ приговорили к семи годам заключения российскую агентку с псевдонимом "Победа", которая шпионила за подразделениями украинских военных.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Установлено, что она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на северном направлении. В зоне "особого внимания" российской агентки находились железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона", - говорится в сообщении.
Кроме того, среди основных задач было выявление логистических составов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным следствия, предательницей оказалась жительница одного из поселков Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, избравший для нее оперативный псевдоним "Победа". В поле зрения агрессора она попала из-за своих прокремлевских сообщений, которые неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "ВКонтакте".
Злоумышленница получала от своего куратора соответствующие инструкции, прежде всего, по сбору и способам передачи разведданных. Информацию она передавала через отработанные каналы электронной связи посредством GPS-координата украинских объектов с подробным их описанием.
Агентку задержали на Житомирщине в ходе спецоперации в июне 2022 года. Во время обысков по месту жительства правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с представителем ГРУ РФ.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Украине приговорили к 15 годам лишения свободы гражданку Украины и по совместительству агента РФ, занимавшуюся подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев.