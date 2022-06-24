Кабмин определил порядок регулирования численности бездомных животных в городах

Кабинет министров на заседании 24 июня одобрил порядок регулирования количества бездомных животных. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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В частности, документ определяет меры по отлову и биостерилизации бездомных животных, перечень лиц, учреждений и организаций, которые могут предоставлять такие услуги, а также средства отлова и порядок обращения с беспризорными животными.

Согласно порядку, органы местной власти и самоуправления должны разработать собственные местные программы регулирования численности бездомных животных в населенных пунктах, руководствуясь законодательством о защите животных от жесткого обращения.

Таких животных будут отлавливать, проводить ветеринарные осмотры, при необходимости оказывать ветеринарную помощь, проводить вакцинацию, биостерилизацию и другие санитарные мероприятия, а также обеспечивать идентификацию каждого животного с внесением всех данных о нем и фото в муниципальный реестр.

После этого животных будут передавать в приюты, центры реабилитации или под надзор общественных и благотворительных организаций, которые будут осуществлять уход за ними и искать новых владельцев.

Даже если животное будут возвращать в место отлова для свободного проживания, то ежегодно будут проводить ревакцинацию и контролировать наличие визуальной идентификации.

Как отмечают в ведомстве, все эти меры позволят снизить риск возникновения различных заболеваний, общих для людей и животных, а также предотвратить случаи агрессивного поведения животных и, соответственно, устранить опасность для людей. Также порядок будет способствовать соблюдению требований законодательства о защите животных от жестокого обращения.

"С наступлением войны, к сожалению, количество бездомных животных в нашей стране значительно возросло. Поэтому этот вопрос нужно решать цивилизованным путем", – прокомментировал министр Руслан Стрелец.

По его словам, еще до российского вторжения Украина начала внедрять европейские ценности и стандарты защиты животных от жестокого обращения, имплементировала в национальное законодательство соответствующие положения международных соглашений и директив Европейского союза в сфере охраны животного мира, и этот путь будет продолжен.

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