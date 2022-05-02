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Кабмин профинансировал программу "єПідтримка" еще почти на 2 млрд грн
Правительство выделило Министерству экономики Украины 1,882 млрд гривен для выплат по 6500 гривен по программе "єПідтримка" украинцам, потерявшим работу из-за вторжения РФ. Это следует из распоряжения Кабмина.
Указано, что 1 млрд 882 млн грн будут выделены за счет средств резервного фонда государственного бюджета.
Ранее на эту программу уже выделено 21,45 млрд грн.
Министерство экономики до 30 декабря 2022 года должно подать отчет об использовании средств, выделенных по этому распоряжению.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, уже через 24 часа после запуска программы поддержки людей, проживающих в зоне боевых действий, в "Дії" украинцы подали один миллион заявок на получение помощь от государства.
Граждане Украины, сделавшие прививку от коронавируса бустерной дозой, также получат дополнительные 500 грн в рамках программы "єПідтримка".