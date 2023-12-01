Как присоединиться к благотворительной акции «Каждый может быть Николаем»

В канун праздника Святого Николая все люди становятся немного сентиментальными, начинают верить в чудеса и даже сами пытаются стать волшебниками

Святой Николай тоже когда-то был обычным человеком. Когда он едва достиг совершеннолетия, его родители покинули этот мир, оставив сыну немалое наследство. И все свое имущество Николай раздал нуждающимся. Впоследствии он стал священником и продолжал помогать людям. Когда Николай предстал перед Богом, тот спросил, чего он хочет. Николай попросил у него возможность хоть раз в год спускаться на землю и одаривать детишек. С тех пор в одну ночь в декабре Святой Николай приходит с небес на землю и делает подарки. А теперь каждый может присоединиться к праздничной миссии.

Помните, как в детстве билось сердце и сияли глаза, когда в День Святого Николая находили под подушкой сюрприз? Подарите такие эмоции детям из детских домов. Благотворительную акцию «Каждый может быть Святым Николаем» инициировала сеть магазинов семейного шопинга «Территория минимальных цен». Присоединяйтесь к акции!

Стать благодетелем просто:

1. Перейдите по ссылке и заполните анкету

2. Оставьте номер телефона в формате 380…

3. Дайте согласие на списание ваших бонусов в полном объеме

Все списанные бонусы торговая сеть конвертирует в гривне в расчете 10 бонусов = 5 грн. На собранные средства приобретут подарки и передадут малышам, которых опекают:

– Союз многодетных семей «Берегиня»

– МБФ «Дом Добрых Дел»

– Детский дом «Надежда»

Территория минимальных цен спишет текущий баланс в полном объеме и обещает отчитываться за потраченные деньги на сайте termincin.com

Потратив таким образом бонусы, вы поможете заполнить жизнь детей с тяжолой судьбой радостью и верой в добро. Станьте Святым Николаем – творите добро, и оно обязательно к вам вернется! Вы ведь были вежливыми в этом году? Чудотворец вас за это обязательно вознаградит!