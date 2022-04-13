Как уберечься от кибермошенничества на благотворительности

С началом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины большинство мошенников фактически перепрофилировались с колл-центров и фейковых продавцов несуществующих товаров в недобросовестных благотворителей. Для собственной наживы они формируют объявления о сборе средств на лечение пострадавших или покупку амуниции бойцам вооруженных формирований, а также продуктов и лекарств и т.д.

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У правоохранителей уже сформировалась практика задержаний таких горе-"благотворителей". Так, правоохранители Харькова задержали жителя города, который осуществлял мониторинг социальных сетей горячих точек Украины – Мариуполя и Чернигова, после чего предлагал помощь с выездом за символическую плату "на бензин".

После получения денег на свой счет он сразу блокировал номера мобильных пострадавших или менял свой. Таким образом мужчина смог завладеть средствами на общую сумму 230 тысяч гривен, после чего оперативно был задержан правоохранительными органами.

По аналогичным мотивам действовали и мужчины из Черкасской области в городе Смела, где на основании сбора средств на поддержку ВСУ обманули жительницу Николаевской области, которая перечислила в пользу злоумышленников 7 тысяч гривен.

Более изощренным путем пошли "благотворители" из Черновицкой области. Подделав подписи глав ОВА, в частности, Закарпатской — Виктора Никиты, присылали закарпатским предпринимателям письма с просьбой денежной поддержки украинских военных.

Итак, наиболее распространенными схемами такой "благотворительности" являются:

Предоплата за эвакуационный вывоз пострадавших с территории ведения боевых действий. Объявление о сборе средств на различные нужды граждан и бойцов вооруженных формирований. Создание сайтов, внешне похожих на сайты благотворительных фондов, занимающихся сбором средств на поддержку ВСУ.

Как не попасть "на крючок"?

"Эвакуация"

Уберечься от такого вида мошенничества можно путем постоянного мониторинга актуальных гуманитарных коридоров — о них ежедневно информируют органы госвласти Украины, а также мониторинг обстановки в городе, поселке, деревне на предмет расположения войск РФ.

Помните, что можно легко потерять последние накопленные деньги, а если населенный пункт временно оккупирован врагом и любое перемещение в его рамках опасно — потерять и жизнь.

"Помощь" гражданам и военным

Относительно частых объявлений о сборе средств на различные нужды военных или пострадавших, прежде всего, необходимо уточнять информацию о лице, объявление которого вы нашли.

Пока часто имеют место репосты объявлений о помощи. Поэтому практически невозможно установить лицо, которое первым разместило конкретное объявление.

Важным моментом в таких объявлениях является размещение отчетов о расходовании средств, поступивших на счета волонтеров. В большинстве случаев они отсутствуют, хотя должно быть совершенно наоборот. Поэтому в дальнейшем общественности неизвестно, куда были израсходованы их средства и действительно ли купленные предметы одежды, еда, амуниция и дошли до нуждающихся.

"На нужды ВСУ"

Относительно сайтов, с помощью которых размещены счета для перевода средств на нужды ВСУ, я бы рекомендовала пользоваться вкладками, которые с началом войны созданы в меню всех официальных приложений банковских учреждений Украины.

Такой перевод средств, во-первых, быстрый, а во-вторых, надежный. Ни один банк Украины в условиях нестабильной экономической ситуации не будет рисковать своей репутацией и не возьмет на себя ответственность за такие мошеннические методы наживы.

Помните о 102!

Отдельно отмечу: несмотря на активное успешное сопротивление Украины нападению РФ с привлечением всех без исключения правоохранительных органов и Нацгвардии, работники Нацполиции активно противодействуют мошенникам, которые, несмотря на моральные принципы и ценности, продолжают свою незаконную деятельность.

Примером этого являются многочисленные задержания недобросовестных "волонтеров", для которых единственной целью сбора средств является корыстная цель для собственной пользы.

Поэтому в случае обнаружения вами мошенников настоятельно рекомендую обращаться на линию 102 или в письменном виде — на официальный электронный адрес Департамента киберполиции.