Как в Украине изменились зарплаты и вакансии на рынке труда за 100 дней войны

В Украине после 100 дней широкомасштабной военной российской агрессии на территории Украины рынок труда начал восстанавливаться, но очень медленно. Лидеры по количеству вакансий – Киев, Львов, Днепр, Одесса и Винница.

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Согласно данным экспертов портала robota.ua, сейчас на рынке труда есть около 23 тысяч вакансий – это 22% от довоенного уровня (по состоянию на 24 февраля). Рынок восстанавливается, но очень медленно. Темп роста составляет 3-6% от недели к неделе.

Лидеры по количеству вакансий остаются Киев, Львов, Днепр, Одесса и Винница. В этих городах сосредоточено около 67% всех вакансий. Однако наиболее динамично количество вакансий увеличивается в Киеве, ведь в столицу активно возвращаются люди и оживает бизнес. ТОП-3 рубрики вакансий в Киеве - IT, маркетинг, продажи.

Структура поиска в разрезе профессиональных направлений в целом по стране стабилизировалась через 50 дней войны и выглядит следующим образом:

Основные изменения на 100 день войны в разрезе профессиональных направлений не подверглись существенным изменениям, кроме изменений между вакансиями в сфере производства и IТ. За счет увеличения количества вакансий в сфере производства эта рубрика вышла в лидеры, обогнав IТ по количеству вакансий.

Ниже представлен список самых популярных вакансий в Украине и их заработные платы.

Также сообщается, что в Украине количество вакансий удаленной работы сократилось вдвое. К началу войны было около 6 000 таких предложений, сейчас – всего 3 000. Чаще вакансии с удаленной работой предлагают в Киеве. На данный момент в столице сосредоточено 53% всех вакансий с отдаленной формой занятости.

Самые востребованные специальности для удаленной работы по всей Украине – оператор call-центра, веб-разработчик, специалист техподдержки, интернет-маркетолог и копирайтер.

Вместе с тем, в Украине выросла средняя заработная плата на 9%, а запрос со стороны соискателей вырос на 13%. Разница между тем, что хотят и предлагают составляет около 4% и существенно не меняется в зависимости от региона.

Стоит отметить, что на 27 мая 53% украинцев не работают, из них 60% - молодежь до 35 лет. В частности, 40% молодежи в Украине напрямую пострадали в результате военной агрессии РФ.