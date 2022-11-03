Какие цены на продукты на оккупированных территориях

На оккупированных территориях россияне не снизили цены на продукты питания, как обещали. Жители оккупированной Луганской области обеднели в 4-5 раз.

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Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

"Лучшей жизни ожидали "ждуны" Луганщины, когда к ним пришла Россия. Однако получили ограбление собственных карманов", - говорится в сообщении.

Захватив весь агарный сектор региона, россияне не снизили цены на продукты питания, как того обещали. И даже не оставили их на уровне зимы 2022 года.

По сравнению с текущими ценами на подконтрольной Правительству Украины территории, на оккупированной части Луганской области некоторые продукты стоят более чем в два раза дороже.

В частности, это картофель, птица (тушки куриные), свекла и свинина.

Значительно дороже такие продукты потребительской корзины:

говядина на 86,34%,

сахар кристаллический на 83,38%,

подсолнечное масло на 77,97 %,

сметана на 67,09%,

капуста белокочанная на 64,55%,

морковь на 59,08%,

макаронные изделия на 56,46%,

мука пшеничная на 55,08%,

масло сливочное на 54,11%,

яйца куриные на 42,65%.

Более чем на треть выше цены на батон и хлеб ржано-пшеничный.

"Если учитывать, что россияне берут гривну в обмен на рубли вдвое дешевле, то в итоге жители оккупированной Луганской области обеднели в 4-5 раз", - подчеркивают в Луганской ОВА.

Напомним, в Украине в сентябре 2022 года потребительская инфляция в месячном исчислении ускорилась до 1,9% (в августе показатель составлял 1,1%), в годовом — до 24,6% (с 23,8% в августе). Основной причиной роста цен остаются последствия полномасштабного вторжения России в Украину.