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Категория
Общество
Дата публикации

Какие цены на продукты на оккупированных территориях

Какие цены на продукты на оккупированных территориях

На оккупированных территориях россияне не снизили цены на продукты питания, как обещали. Жители оккупированной Луганской области обеднели в 4-5 раз.

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Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

"Лучшей жизни ожидали "ждуны" Луганщины, когда к ним пришла Россия. Однако получили ограбление собственных карманов", - говорится в сообщении.

Захватив весь агарный сектор региона, россияне не снизили цены на продукты питания, как того обещали. И даже не оставили их на уровне зимы 2022 года.

По сравнению с текущими ценами на подконтрольной Правительству Украины территории, на оккупированной части Луганской области некоторые продукты стоят более чем в два раза дороже.

В частности, это картофель, птица (тушки куриные), свекла и свинина.

Значительно дороже такие продукты потребительской корзины:

  • говядина на 86,34%,
  • сахар кристаллический на 83,38%,
  • подсолнечное масло на 77,97 %,
  • сметана на 67,09%,
  • капуста белокочанная на 64,55%,
  • морковь на 59,08%,
  • макаронные изделия на 56,46%,
  • мука пшеничная на 55,08%,
  • масло сливочное на 54,11%,
  • яйца куриные на 42,65%.

Более чем на треть выше цены на батон и хлеб ржано-пшеничный.

"Если учитывать, что россияне берут гривну в обмен на рубли вдвое дешевле, то в итоге жители оккупированной Луганской области обеднели в 4-5 раз", - подчеркивают в Луганской ОВА.

Напомним, в Украине в сентябре 2022 года потребительская инфляция в месячном исчислении ускорилась до 1,9% (в августе показатель составлял 1,1%), в годовом — до 24,6% (с 23,8% в августе). Основной причиной роста цен остаются последствия полномасштабного вторжения России в Украину.

Автор:
Светлана Манько