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Какие цены на продукты на оккупированных территориях
На оккупированных территориях россияне не снизили цены на продукты питания, как обещали. Жители оккупированной Луганской области обеднели в 4-5 раз.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.
"Лучшей жизни ожидали "ждуны" Луганщины, когда к ним пришла Россия. Однако получили ограбление собственных карманов", - говорится в сообщении.
Захватив весь агарный сектор региона, россияне не снизили цены на продукты питания, как того обещали. И даже не оставили их на уровне зимы 2022 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По сравнению с текущими ценами на подконтрольной Правительству Украины территории, на оккупированной части Луганской области некоторые продукты стоят более чем в два раза дороже.
В частности, это картофель, птица (тушки куриные), свекла и свинина.
Значительно дороже такие продукты потребительской корзины:
- говядина на 86,34%,
- сахар кристаллический на 83,38%,
- подсолнечное масло на 77,97 %,
- сметана на 67,09%,
- капуста белокочанная на 64,55%,
- морковь на 59,08%,
- макаронные изделия на 56,46%,
- мука пшеничная на 55,08%,
- масло сливочное на 54,11%,
- яйца куриные на 42,65%.
Более чем на треть выше цены на батон и хлеб ржано-пшеничный.
"Если учитывать, что россияне берут гривну в обмен на рубли вдвое дешевле, то в итоге жители оккупированной Луганской области обеднели в 4-5 раз", - подчеркивают в Луганской ОВА.
Напомним, в Украине в сентябре 2022 года потребительская инфляция в месячном исчислении ускорилась до 1,9% (в августе показатель составлял 1,1%), в годовом — до 24,6% (с 23,8% в августе). Основной причиной роста цен остаются последствия полномасштабного вторжения России в Украину.