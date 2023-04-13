Какие товары ищут украинцы в интернете перед Пасхой: самые популярные запросы

Платформа OLX решила поинтересоваться, как Украина готовится к Пасхе и проанализировала самые популярные пасхальные запросы украинцев.

Издавна в Украине люди встречают важные праздники в соответствующих нарядах — вышитых сорочках. Поэтому с начала марта в категории "детская одежда" вышиванку искали 60 975 раз.

Кроме того, традиционно к Пасхе готовится праздничная корзина со вкусняшками. На платформе 7162 раза искали "пасхальную корзину".

В категории "кухонные принадлежности" формы для выпечки пасхи искали 1 759 раз. Также в запросах были ингредиенты для ее приготовления. Сахар искали 5343 , а муку — 3184 раз.

В поисковых запросах готовый кулич фигурировал аж 70 595 раз. Также украинцы искали сладкий хлеб родом из Италии – панетоне – 3 716 раз.

Пасху невозможно представить без разрисованных яиц — писанок, ведь это символ новой жизни и воскресения. Каждый регион Украины имеет свои особенности росписи пасхальных яиц. Яйца пользователи искали на платформе 5646 раз, из них 108 запросов было именно на писанки.

Ну и, конечно, в пасхальной корзине должны быть мясные блюда. В категории "продукты питания" мясные изделия искали 6822 раз. Отдельно у пользователей был запрос на разные виды мяса. На первом месте идет сало - 7650 раз, дальше крольчатина - 4874 и свинина - 996 раз.

Отметим, украинцы стали реже сталкиваться с мошенничеством во время онлайн-шопинга. По данным исследования CBR, доля тех, кто сталкивался с аферистами в Интернете, снизилась с 27% до 20%.