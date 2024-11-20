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Канадская организация Mriya Aid отправила 30-й груз гуманитарной помощи в Украину
Груз гуманитарной помощи, который канадская организация Mriya Aid отправила в Украину, включает более 200 000 долларов стоимости оборудования и поставок, значительную часть которых пожертвовали канадские больницы.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Согласно сообщению, в Украину отправлен контейнер с гуманитарной помощью для больниц на передовой и военных подразделений. Груз уже прибыл в Украину и на этой неделе будет распределен среди больниц. В него входит медицинское оборудование, многое из которого было предоставлено канадскими больницами.
Ожидается, что эта помощь пригодится украинским медикам и клиникам, работающим в горячих точках на востоке Украины, и поможет значительно улучшить диагностику и скорость медицинской помощи для гражданских и военных.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Благотворительная организация Help Ukraine 22 – Operation Palyanytsya, являющаяся местным партнером Mriya Aid в Украине, поможет организации эффективно распределить помощь среди украинских больниц, которые срочно нуждаются в помощи.
Что входит в груз с гуманитарной помощью от Mriya Aid
В оборудование, которое будет доставлено в больницы на передовой, входят:
- диагностические ультразвуковые системы;
- койки для больниц;
- кровати для транспортировки пациентов;
- колесные столики для пациентов;
- педиатрические коляски с многофункциональной мобильностью и другие средства передвижения;
- необходимые расходные материалы и средства для хирургии и интенсивной терапии;
- кухонное оборудование, одеяла и аптечки первой помощи.
Также Mriya Aid предоставляет около 700 турникетов CAT 7-го поколения для дальнейшего распределения организацией Freedom Friends среди Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Кроме того, на этой неделе Mriya Aid доставила 1000 турникетов CAT 7-го поколения в украинскую организацию "Инициатива E+" для дальнейшего распределения.
Добавим, что этот груз с гуманитарной помощью от Mriya Aid уже 30-й с февраля 2022 года – начала полномасштабного вторжения России в Украину.