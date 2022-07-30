Катар перечислил Минздраву Украины 5 млн долларов

Катарский фонд Qatar Fund For Development перечислил украинскому Министерству здравоохранения 5 млн долларов в рамках инициативы UNITED24. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

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"Впервые за два месяца работы UNITED24 на медицинскую помощь был внесен вклад от крупного фонда. Такие пожертвования от фондов критически важны для нас, мы ведь понимаем, что одним платежом можем закрыть большую потребность. Мы благодарим Qatar Fund For Development за существенный вклад в спасение жизней. Приглашаем другие организации к взаимодействию, чтобы средства, собранные в помощь украинцам, были использованы эффективно и целенаправленно", - отметил министр Здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно сообщению, денежные средства будут направлены на закупку машин скорой медицинской помощи, а также наркозно-дыхательных аппаратов для проведения ингаляционной анестезии во время хирургических вмешательств в медучреждениях.

Напомним, в рамках инициативы United24 Украина запустила глобальную платформу для пожертвования средств на помощь в противостоянии вооруженной агрессии России и восстановлении разрушенного во время войны.

Всего за четыре недели работы United24 удалось собрать более 1,5 миллиарда гривен. В частности, первым послом фандрейзинговой онлайн-платформы стал знаменитый футболист и тренер Андрей Шевченко.