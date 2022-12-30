Киевлян призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать комендантский час во время праздников

Киевская городская государственная администрация призывает жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности во время новогодне-рождественских праздников, чтобы не подвергать опасности себя и других горожан.

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Об этом говорится в сообщении КГГА.

В частности, необходимо неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В настоящее время запрещено находиться на улице и других общественных местах.

Поэтому следует планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения. В приложении " Киев Цифровой " можно включить уведомление, которое за 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа.

Как известно, метрополитен в режиме перевозок работает до 22:00, наземный общественный транспорт – до 22:30. 31 декабря транспорт будет работать по этому графику.

Подробная информация о закрытии каждой станции здесь. При воздушной тревоге наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются.

Выходить на улицу во время комендантского часа можно только чтобы проследовать до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Также необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

"Призываем быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, в частности, в период праздников, ведь враг непредсказуем", - отметили в КГГА.

Также там напомнили, что в Киеве действует запрет на реализацию фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск. Соответственно, правоохранители будут реагировать на такие случаи.

Во время новогодних праздников в городе и на объектах коммунальной собственности будут обеспечивать охрану общественного порядка около 230 сотрудников "Муниципальной охраны". Мобильные группы быстрого реагирования будут осуществлять патрулирование закрепленных за ними секторов столицы. Кроме этого, круглосуточно жителям будут оказывать помощь спасатели КАСС.

Также из соображений безопасности больших празднований в городе не планируется. Главная елка страны будет сиять в течение дня в Новый год, 31 декабря и на Рождество.

Во время воздушной тревоги новогоднюю елку не будут подсвечивать. В будни дерево будет сиять с 17:00 до 22:00.

Напомним, в День святого Николая, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади традиционно зажгли огни на главной елке страны.

В этом году высота елки – 12 метров вместо 31-го, как в прошлом году.

Главную елку страны на Софийской площади украсили светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами, а на верхушке установили герб Украины.