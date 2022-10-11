Киевлян просят ограничить плановые посещения больниц

Киевские городские власти призвали горожан ограничить плановые посещения медицинских учреждений, чтобы не подвергать себя опасности.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Во время воздушной тревоги медицинский персонал и пациенты амбулаторных заведений должны перейти в укрытие. Любые неэкстренные медицинские манипуляции прекращаются", - говорится в сообщении.

Киевлян просят лишний раз не подвергать себя опасности.

"В случае экстренных случаев – всю необходимую помощь каждый житель получит своевременно и в полном объеме", - подчеркнули в КГГА.

Там напомнили, что круглосуточный совет врача можно получить по телефону: 044-235-01-01.

Отметим, ранее городские власти Киева призвали киевлян вернуться к ношению масок в публичных местах из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19.