Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Киевлян просят ограничить плановые посещения больниц

Киевлян просят ограничить плановые посещения больниц

Киевские городские власти призвали горожан ограничить плановые посещения медицинских учреждений, чтобы не подвергать себя опасности.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Во время воздушной тревоги медицинский персонал и пациенты амбулаторных заведений должны перейти в укрытие. Любые неэкстренные медицинские манипуляции прекращаются", - говорится в сообщении.

Киевлян просят лишний раз не подвергать себя опасности.

"В случае экстренных случаев – всю необходимую помощь каждый житель получит своевременно и в полном объеме", - подчеркнули в КГГА.

Там напомнили, что круглосуточный совет врача можно получить по телефону: 044-235-01-01.

Отметим, ранее городские власти Киева призвали киевлян вернуться к ношению масок в публичных местах из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19.

Автор:
Светлана Манько