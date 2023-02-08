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Киевляне смогут получать напоминания об отключении света по SMS
В Киеве жители смогут узнавать об отключении света с помощью SMS-сообщений.
Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
"Мы с коллегами из lifecell запустили сервис SMS-напоминаний о времени возможных стабилизационных отключений. Вы получите сообщение от lifecell где-то за 15 минут до того, как свет должен быть отключен по графику. Также уведомление поступит, если будут задействованы экстренные отключения", - отметил он.
Для подключения услуги необходимо набрать *277# на мобильном и указать группу отключений. Услуга бесплатная.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Коваленко добавил, что благодаря услуге абоненты смогут получать уведомления об отключении независимо от того, есть ли у них интернет.
"Пока услуга работает только для Киева и только для абонентов lifecell, но не исключаю, что к нам присоединятся партнеры и другие города", - добавил он.
Напомним, пресс-служба НЭК "Укрэнерго" сообщала, что начиная с 8 февраля в Украине в Украине вводится новый механизм распределения лимитов на потребление электроэнергии. Так, в каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений по э/э.
Источник фото: Depositphotos