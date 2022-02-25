Киевский городской центр крови будет работать круглосуточно

В Киеве центр крови будет работать круглосуточно. Такое решение было принято для обеспечения поддержания достаточного запаса крови и бесперебойного обеспечения ею лечебных учреждений. В ситуации военного времени Украина формирует стратегический запас крови.

Ежедневно: с 8:00 до 18:00 будут работать пункты приема доноров, а в ночную смену специалисты будут перерабатывать кровь и ее компоненты.

494 жителя столицы сдали кровь только один день, 24 февраля. Это почти в три раза больше, чем в среднем обычно.

Адреса пунктов сбора крови

1. ул. Максима Берлинского, 12, 093-199-34-16 (с 8.00 – 18.00)

2. ул. Петра Запорожца, 26, тел.: 093-158-47-55 (с 8.00 – 18.00)

Стать донором может быть любой дееспособный гражданин Украины старше 18 лет, прошедший соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом.

Узнать подробнее про адреса и время работы центров в других городаз Украины можно на сайте Donor.ua.

Кров дуже потрібна в тих містах, де йдуть бої української армії з російськими збройними формуваннями. У Рівному лікарні розібрали майже всю кров, яку сьогодні здали. Центр переливання крові закликає донорів. Він працює з 8 ранку до пізнього вечора сьогодні, завтра та в неділю за адресою: вул. Степана Бандери, 31.