Кличко ответил, сколько еще переселенцев может принять Киев

В настоящее время в Киеве проживает более 3,5 миллионов человек, среди которых 300 тысяч - зарегистрированные переселенцы. Город, в случае необходимости, сможет принять еще несколько сотен тысяч ВПЛ.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в интервью "Суспільному".

По подсчетам городских властей число людей, проживавших в Киеве до полномасштабного вторжения, достигало 3,8 млн человек. В марте 2022 года в городе проживало около миллиона человек, подавляющее большинство — мужчины.

По словам Кличко, после деоккупации Киевщины летом 2022 люди начали возвращаться. К тому времени население увеличилось вдвое — более 2 млн., а осенью уже было почти 3 млн. человек.

"На сегодняшний день в Киеве проживает примерно 3,5 или 3,6 миллиона человек", — отметил городской голова и добавил, что среди этого количества более 300 тысяч человек являются зарегистрированными переселенцами, а примерно еще 50 тысяч человек живут в городе без регистрации.

"Теоретически несколько сотен тысяч Киев сможет принять", - сказал Кличко, отвечая на вопрос, может ли город приютить еще переселенцев.