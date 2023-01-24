Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Клиенты Приватбанка предоставили врачам Донецкой области оборудование на 17 млн грн

Клиенты Приватбанка предоставили врачам Донецкой области оборудование на 17 млн грн

Опорные больницы Краматорска и Курахово Донецкой области получили важное медицинское оборудование и лекарства на сумму более 17 млн грн. Произошло это благодаря пожертвованиям клиентов Приватбанка, которые те перечислили на благотворительную программу "Помощь госпиталям и медицинским учреждениям".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Это реанимационное, хирургическое и диагностическое оборудование, необходимые медикаменты и расходные материалы - все, что нужно для помощи раненым и больным, которые обращаются за помощью как на местах, так и из окружающих регионов",  рассказывают в Приватбанке.

Приобретенных медикаментов должно хватить на несколько месяцев, а оборудование будет служить долгие годы. Как говорит генеральный директор одного из опорных медицинских учреждений Краматорска Андрей Опришко, сейчас очень много "запущенных" пациентов, ведь люди, которые продолжают на линии столкновения, к сожалению, не могут получить адекватную медицинскую помощь.

Напомним, что и Новая почта помогает благотворительным фондам с первых дней российской агрессии. В 2014 году компания начала программу "Гуманитарная почта Украины", в рамках которой волонтеры отправляют грузы, доставку которых оплачивает Новая почта.

Автор:
Максим Беркаль