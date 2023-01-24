Клиенты Приватбанка предоставили врачам Донецкой области оборудование на 17 млн грн

Опорные больницы Краматорска и Курахово Донецкой области получили важное медицинское оборудование и лекарства на сумму более 17 млн грн. Произошло это благодаря пожертвованиям клиентов Приватбанка, которые те перечислили на благотворительную программу "Помощь госпиталям и медицинским учреждениям".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Это реанимационное, хирургическое и диагностическое оборудование, необходимые медикаменты и расходные материалы - все, что нужно для помощи раненым и больным, которые обращаются за помощью как на местах, так и из окружающих регионов", – рассказывают в Приватбанке.

Приобретенных медикаментов должно хватить на несколько месяцев, а оборудование будет служить долгие годы. Как говорит генеральный директор одного из опорных медицинских учреждений Краматорска Андрей Опришко, сейчас очень много "запущенных" пациентов, ведь люди, которые продолжают на линии столкновения, к сожалению, не могут получить адекватную медицинскую помощь.

Напомним, что и Новая почта помогает благотворительным фондам с первых дней российской агрессии. В 2014 году компания начала программу "Гуманитарная почта Украины", в рамках которой волонтеры отправляют грузы, доставку которых оплачивает Новая почта.