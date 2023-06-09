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Общество
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Корм пострадавшим животным Херсонской области можно отправить без платы за доставку: как это сделать

Корм, миски
Корм. Фото: Depositphotos

Все желающие могут бесплатно отправить корм для собак, кошек и других животных из Херсонской области, которые нуждаются в помощи из-за подтопления. Об этом говорится в сообщении компании "Meest Пошта".

Отмечается, что для этого нужно:

  • создать посылку в мобильном приложении "Meest Пошта" или прийти в отделение Meest (посылка должна быть заранее упакована);
  • указать получателем "Допомога Чотирилапим Херсон", адрес – город Львов, отделение №1, ул. Зеленая 147;
  • использовать промокод PETS147 для бесплатной доставки.

Все отправления будут приходить в хаб компании, откуда их будут развозить по регионам, куда эвакуировали животных: в приюты, шетлеры, общежития и т.д.

Корм в конкретные пункты будут доставлять волонтеры, в частности организация Street Culture.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подрвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Как можно финансово помочь людям и животным, пострадавшим из-за подтопления, – читайте здесь.

Источник фото: ua.depositphotos.com