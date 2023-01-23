Военные рассказали, что думают о поставщике услуг питания Минобороны "Актив компани" и качестве продуктов

У военных нет претензий к поставщику продуктов питания Минобороны - компании "Актив компани", отмечают хорошее качество продуктов и наличие нужных сертификатов. Об этом рассказали, в частности, начпроды нескольких воинских частей, услугой по питанию которых обеспечивает именно "Актив компани". Об этом сообщило издание Gazeta.ua.

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Так, по словам начпрода базирующейся сейчас в Донецкой области воинской части, Владислава (номера частей и фамилии спикеров не озвучиваются из соображений безопасности), проблемных вопросов с указанным поставщиком у него не возникало.

"Нет никаких вопросов ни по качеству, ни к поставкам в целом. В настоящее время мы получили первую поставку, и приятно удивило, что пришла она быстрее, чем мы ожидали. У нас были случаи (с предыдущим поставщиком), что мы на три недели здесь оставались без продуктов. Но как только перешли на сотрудничество с "Активом компани" буквально по звонку через два дня пришли восемь машин.

То есть у них работает достаточно большая структура. Также было приятно, что в порядке были все накладные, официально, с мокрыми печатями, как это требуется документацией.

А сравнивать есть с чем, за последние три года были разные фирмы. Сейчас впечатления об "Активе компании" приятные", - отметил он.

Соглашается с коллегой и начпрод воинской части из г. Житомира Александр.

По его словам, качество поставляемых "Актив компани" продуктов достаточно высокое и по срокам - поставщик вкладывается.

"Важно, что любой вопрос мы с ними решаем очень быстро в телефонном режиме. Нет, например, сейчас лопатки куриной, но есть крыло или бедра. И замене между собой позиции, совпадающие по ценам, быстро поставляются.

В общем, проблема с качеством продуктов была в начале войны, тогда были разные поставщики. А сейчас работаем с "Актив компани", и я доволен. А военные, видящие красную рыбу, мандарины, йогурты, думаю, им тоже такое питание нравится", – отметил он.

Командир одной из воинских частей в Полтаве, полковник, господин Игорь рассказал, что в его ВЧ "Актив компани" поставляет не просто продукты, а уже готовое питание. И претензий к поставщику у военных нет.

"Скажу только одним словом – у меня с ними проблем нет, вопросов к ним нет. У них есть определенные обязанности и они их выполняют. Они не только поставки производят, но и обеспечивают приготовление по аутсорсингу. У меня к ним вопросов нет", – сказал он.