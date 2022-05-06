Купить марки "Укрпочты" можно будет на новой площадке, — Смелянский

После хакерских атак на интернет-магазин "Укрпочты" компания решила перенести продажу почтовых марок на новую площадку для безопасной реализации.

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Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Facebook.

"Сразу скажу, будет другая площадка продажи, а вот какая — объявим в субботу утром, чтобы тот, кто увеличил объем атак, не подготовился раньше времени", — рассказал Смелянский.

При этом он не уточнил, можно ли будет на новой площадке купить марку "Русский военный корабль", которая стала популярной в Украине.

Напомним, в конце апреля хакеры совершили атаку на системы компании, в том числе на новый интернет-магазин, который открыли специально для продажи почтовых марок.

Компания реализовала почти весь тираж марки "Русский военный корабль", однако для продажи через интернет-магазин компания оставила 30 000 культовых марок. Видимо, теперь часть из них переведут на новую платформу для продаж.