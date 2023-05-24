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Курортному сезону все-таки быть? В Одессе подготовят отдельные пляжи к открытию
В Одессе издали приказ о подготовке доступа к некоторым пляжам на побережье Черного моря в условиях правового режима военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской районной военной администрации.
"Приказ определяет комплекс мероприятий, при выполнении которых будет предоставлена возможность доступа для посещения гражданами отдельных пляжных зон, для оздоровления с возможностью купания в море, в пределах береговой линии города Одессы - от пляжа "Ланжерон" до 16 станции Большого Фонтана", - говорится в сообщении.
В РВА подчеркнули, что это приказ не об открытии пляжей, а об условиях, при которых могут быть открыты пляжи. В документе прописано, что следует сделать на соответствующих участках пляжных зон. После проведения проверки выполнения условий приказа, соответствующие акты, до 5 июня, будут поданы в Одесскую областную военную администрацию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Окончательное решение будет принято Начальником Одесской ОВА и ОСУВ "Одесса", согласно которому и будут внесены изменения в предыдущий прошлогодний приказ о работе пляжей" - сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.
Напомним, Россия неоднократно атаковала и продолжает атаковать Одессу ракетами и беспилотниками.
Ранее в Одесской ОВА сообщали, что в городе могут закрыть все морские побережья для отдыха.
Фото:ua.depositphotos.com