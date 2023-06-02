Легендарный лётчик-истребитель Вадим Ворошилов (Karaya) обратился к компании Ferrexpo

Военный лётчик, председатель наблюдательного совета благотворительного фонда "Цветущий край" Вадим Ворошилов (позывной Karaya) предложил компании Ferrexpo профинансировать создание стационарного отделения Киевского института реабилитации.

"Это поможет поставить на ноги сотни, а может, тысячи украинских воинов. Давайте совместно поможем фонду и профинансируем этот проект. Компания Ferrexpo, ждем вашего ответа", - заявил Вадим в обращении.

"Цветущий край" и Ferrexpo начали сотрудничать еще десять лет назад. С 2013 года по май 2018 года группа Ferrexpo перевела "Цветущему краю" примерно 110 миллионов долларов США на благотворительность. В дальнейшем, как заявляют в фонде, большинство денег под видом покупки медицинского оборудования было выведено на компании из ФПГ Константина Жеваго. С 2018 года сделка стала предметом уголовного производства. В 2019 году аудиторы из Deloitte подали в отставку после того, как у Ferrexpo не смогли объяснить, куда пошли средства компании. Вместе с Doloitte в отставку подали два независимых директора из правления Ferrexpo. Это обрушило стоимость акций компании на 28%.

В этом году руководство "Цветущего края" изменилось. Теперь фонд действует под контролем украинских военных. Сформирован наблюдательный совет, в который вошли Вадим Ворошилов, военный ВСУ и общественный деятель Павел Тихоновский, директор Киевского института реабилитации Светлана Пелех.

"Фонд имеет полное право на возврат 110 миллионов долларов. В первую очередь, средства, которые будет возвращать "Цветущий край", будут направлены на создание стационарного отделения для реабилитации украинских военных на 40 коек для Киевского института реабилитации", - объясняют в фонде.

"Цветущий край" сообщил Ferrexpo, что в связи с изменением руководства фондом заказана экспертиза (forensic review) по использованию его средств. Кроме того, фонд получил статус потерпевшего в уголовном производстве по неправомерному выводу средств благотворительного фонда.

" Цветущий край" готов представить акционерам Ferrexpo факты, не попавшие в проведенный Deloitte LLP аудит, а также не были исследованы в рамках внутреннего независимого расследования, для чего был создан отдельный комитет (Independent Review Committee), основная цель работы которого заключалась в том, чтобы разобраться в ситуации. Это касается как масштаба вывода средств, что значительно больше, чем считалось ранее, так и непосредственного участия в этой истории основного акционера Ferrexpo Константина Жеваго. В частности, фонд получил доказательства того, что господин Жеваго контролировал компании, являющиеся конечными бенефициарами сделки с выведенными из фонда средствами, а также напрямую влиял на принятие фондом решений, кому перечислять средства ", - отмечается на странице фонда в Facebook .

БФ "Цветущий край" призывает Ferrexpo возобновить расследование незаконного присвоения средств фонда, способствовать возвращению незаконно выведенных средств, направленных на благотворительность.

Вадим Ворошилов отмечает, что надеется на конструктивный диалог с Ferrexpo по поводу строительства стационарного отделения Киевского института реабилитации. Летчик говорит, что откровенно поражен результативностью работы специалистов института. В заведение привозят пациентов в очень тяжелом состоянии, прикованных к инвалидной коляске. А уже через несколько месяцев они встают на ноги, возвращаются к активной жизни.

" Мне нравится, что в институте нет ощущения больницы, которое тебя удручает. В заведении здоровая энергетика, улыбки, все настроено на позитив. Для успешной реабилитации очень важна правильная атмосфера", - отмечает Вадим.