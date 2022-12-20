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Литовскому дипломату вернули коллекцию икон, которые похитили оккупанты из его резиденции в Херсоне (ФОТО)
Служба безопасности нашла и способствовала передаче почетному консулу Литовской Республики в Херсоне старинных икон, похищенных у него российскими захватчиками во время оккупации украинского города.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения оккупанты ограбили дом иностранного дипломата в Херсоне и вывезли из дома более 120 древностей.
Эти иконы были переданы в частную коллекцию архимандрита местной епархии УПЦ (МП). Пока он скрывается от правосудия на временно захваченной территории юга Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После освобождения Херсона и проведения мероприятий безопасности в регионе, сотрудники СБУ обнаружили похищенные иконы на территории Успенского собора.
Именно туда рашисты передали награбленные вещи под видом "возвращения" культурных ценностей, якобы принадлежащих стране-агрессору.
В медийное сопровождение этого "процесса" они привлекли руководителей бывшей оккупационной администрации города и целую группу кремлевских пропагандистов.
"Служба безопасности инициировала возвращение предметов старины законному владельцу. Почетный консул поблагодарил за это украинскую спецслужбу и объявил о своем решении передать старинную коллекцию местному художественному музею", - отметили в СБУ.