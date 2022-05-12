Ливень и шквальный ветер: три района Киева частично остались без света (ФОТО)

В трех районах Киева 12 мая из-за непогоды может отсутствовать электроэнергия. На данный момент резервно удалось заживить большинство клиентов, еще 19 тысяч остаются обесточенными.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Из-за дождя и шквального ветра отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

"По сообщению компании-электропоставщика, в 20:45 удалось резервно заживить большинство клиентов, еще 19 тысяч остаются обесточенными", - говорится в сообщении.

В частности, сильный ветер сломал 400-летнюю липу, росшую в начале Андреевского спуска у Национального музея истории. По легенде ее посадил митрополит Петр Могила в 1635 году.

Очевидцы непогоды распространяли фото и видео в столице. Сильный ветер обломал деревья во многих районах Киева.

В столичной администрации также напомнили о правилах безопасности – не приближаться к оборванным проводам.

Напомним, по состоянию на 26 апреля в половине домов Киевской области, которые были обесточены из-за введения оккупационных войск Российской Федерации, уже возобновлено электроснабжение.