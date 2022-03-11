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Маршруты "зеленых коридоров" для эвакуации мирных жителей на 11 марта
В Украине 11 марта продолжится эвакуация мирного населения из наиболее опасных населенных пунктов.
Об этом сообщила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Мы открываем очередные гуманитарные маршруты, которые будут работать по направлениям: из Мариуполя Донецкой области в направлении Запорожья… с обязательным разминированием по всему маршруту. Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами в Мариуполь. Ожидаем и надеемся, что сегодня маршрут заработает", — сказала Верещук.
Речь о таких маршутах:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Мариуполь — в направлении Запорожья (ещё ни разу он не работал);
- из Запорожья выйдут машины с гуманитарным грузом в Мариуполь (также ни разу не был запущен);
- Пологи (Запорожская область) в направлении Запорожья;
- из Запорожья выйдут машины с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами в Пологи;
- Волноваха — в направлении Покровска;
- Энергодар - Днепрорудный - Васильевка - Запорожье;
- Изюм — в направлении Лозовой;
- Буча — Киев;
- Гостомель — Киев;
- Козаровичи — Киев;
- Микуличи — Киев;
- Андреевка (Киевская обл.) — Житомир;
- Макаров (Киевская обл.) — Житомир;
- Бородянка (Киевская обл.) — Житомир.
Отметим, альтернативные маршруты эвакуации во избежание пробок на основных трассах Украины предложило водителям частного транспорта Министерство инфраструктуры.