Маршруты "зеленых коридоров" для эвакуации мирных жителей на 11 марта

В Украине 11 марта продолжится эвакуация мирного населения из наиболее опасных населенных пунктов.

Об этом сообщила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы открываем очередные гуманитарные маршруты, которые будут работать по направлениям: из Мариуполя Донецкой области в направлении Запорожья… с обязательным разминированием по всему маршруту. Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами в Мариуполь. Ожидаем и надеемся, что сегодня маршрут заработает", — сказала Верещук.

Речь о таких маршутах:

- Мариуполь — в направлении Запорожья (ещё ни разу он не работал);

- из Запорожья выйдут машины с гуманитарным грузом в Мариуполь (также ни разу не был запущен);

- Пологи (Запорожская область) в направлении Запорожья;

- из Запорожья выйдут машины с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами в Пологи;

- Волноваха — в направлении Покровска;

- Энергодар - Днепрорудный - Васильевка - Запорожье;

- Изюм — в направлении Лозовой;

- Буча — Киев;

- Гостомель — Киев;

- Козаровичи — Киев;

- Микуличи — Киев;

- Андреевка (Киевская обл.) — Житомир;

- Макаров (Киевская обл.) — Житомир;

- Бородянка (Киевская обл.) — Житомир.

Отметим, альтернативные маршруты эвакуации во избежание пробок на основных трассах Украины предложило водителям частного транспорта Министерство инфраструктуры.