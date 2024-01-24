Мастерство в дизайне: двери скрытого монтажа для современного интерьера

Скрытый монтаж дверей - это не только стильное решение для вашего интерьера, но и настоящее преимущество в современном дизайне помещений. В этой статье мы рассмотрим преимущества дверей со скрытым монтажом, расскажем о программе "Є - відновлення", в которой компания Trio Dveri является партнером, и рассмотрим популярные бренды, такие как Astori и Dooris.

Преимущества дверей скрытого монтажа

Двери скрытого монтажа имеют множество преимуществ, которые делают их идеальными для любого интерьера:

Эстетический вид: Двери со скрытым монтажом выглядят стильно и современно, придавая элегантности вашему помещению. Эффективное использование пространства: Они не занимают лишнего места и оптимизируют использование доступного пространства. Легкость в установке: Процесс монтажа дверей со скрытым монтажом требует меньше времени и усилий, что делает их выгодным выбором. Возможность выбора дизайна: Вы можете выбирать среди различных дизайнов и материалов, которые соответствуют вашему стилю.

Программа "Є - Відновлення"

Начиная с 10 мая, началась инициатива под названием "Є - Відновлення" (https://erecovery.diia.gov.ua/), которая предоставляет возможность получить компенсацию до 200 тысяч гривен для восстановления имущества, поврежденного из-за войны. Полученные средства можно потратить на закупку строительных материалов или услуг подрядчиков, участвующих в программе.

Эта программа предназначена для владельцев имущества, которое получило незначительные повреждения и требует ремонта, такого как ремонт крыши, замена окон и дверей и тому подобное. Это касается как ремонта квартир, так и частных домов, а также комнат в общежитиях. Важным условием для участия является то, что жилье не должно быть уже отремонтированным. Если владелец поврежденного жилья уже провел частичный ремонт за свои средства, он все равно может подать заявку на участие в программе, чтобы получить финансовую поддержку для завершения работ и восстановления имущества в полном объеме.

Компания Trio Dveri является партнером этой программы и активно поддерживает идеи восстановления и устойчивого развития.

Популярные бренды дверей скрытого монтажа

На рынке существует множество производителей дверей со скрытым монтажом, среди которых особенно выделяется бренд Astori.

Бренд дверей Astori славится своим высоким качеством и устойчивостью, он имеет многочисленные преимущества, которые привлекают потребителей:

Высокое качество материалов: Astori использует только качественные и долговечные материалы для изготовления своих дверей. Это гарантирует долгий срок службы и отличную устойчивость к износу. Современный дизайн: Бренд Astori славится своими современными и стильными дверными конструкциями, которые легко вписываются в любой интерьер. Большой выбор цветов, фактур и отделок позволяет выбрать двери под индивидуальный вкус клиента. Высокий уровень безопасности: Двери Astori оборудованы надежными механизмами запирания и изготовлены из специальных материалов, обеспечивающих высокий уровень безопасности и защиту от вторжений. Энергоэффективность: Многие модели дверей Astori имеют высокую теплоизоляцию, что позволяет сохранять тепло в помещении и уменьшать расходы на отопление. Гарантия качества: Astori предоставляет гарантию на свои двери, что свидетельствует об уверенности в качестве своей продукции и готовности производителя отвечать за нее.

Где купить двери скрытого монтажа?

Если вы планируете купить двери скрытого монтажа, обратитесь в салон дверей Trio Dveri (https://triodveri.ua/). Там вас ожидает большой выбор моделей и профессиональные консультации, которые помогут вам выбрать идеальные двери для вашего интерьера и узнать больше о программе "Є - Відновлення".