Мэр Николаева рассказал о перспективах реализации проекта по восстановлению водоснабжения в городе

Николаев готовится к строительству нового водопровода, который должен обеспечить жителей питьевой водой. Проект находится в зачаточном состоянии, потому что требует большой суммы денег.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, проект строительства находится в зачаточном состоянии, потому что нуждается в большой сумме денег.

"Мы уже проводили встречи с министрами и с нашими коллегами из Европейского инвестиционного банка, ведь часть денег государству придется брать в кредит. Главная идея в том, чтобы мы строили этот водопровод по принципу "проектируй-строй", то есть, чтобы эти процессы проходили параллельно. Такой опыт уже есть, и я надеюсь, что в течение месяца пройдут закупки и начнется работа", - отметил глава Николаева.

Пока, как отмечает городской голова, вопрос лишь в том, как определить процедуру закупки, если она будет проводиться не только за государственные, но и за средства мировых банков.

Сенкевич подчеркнул, что городу никаких средств на восстановление водоснабжения в настоящее время выделено не было: 56 млн грн, которые выделяли сразу после подрыва водопровода, предусматривались на модернизацию очистных сооружений под воду, которую Николаев получал из другого источника.

"За деньги, выделенные Кабмином на Николаевскую ОВА, должны реконструироваться главные трубопроводы, которые начали протекать после использования соленой воды. И именно этот проект касается восстановления водоснабжения, то есть подвода к нашим очистным сооружениям воды из другого источника водозабора", - объясняет Сенкевич.

Относительно нового источника водоснабжения на реке Южный Буг, мэр сообщил, что французские специалисты из компании "Иджис" год вели исследования при разных условиях, в разную погоду и в конце определили именно этот вариант как самый оптимальный по принципу чистая вода за меньшие деньги.

Заметим, питьевая вода в кранах жителей Николаева исчезла 12 апреля 2022 из-за перебитого российскими захватчиками водопровода Днепр-Николаев. С тех пор там течет только техническая вода.

Напомним, 12 апреля на заседании Кабинета министров было решено выделить из резервного фонда государственного бюджета 125,5 млн. грн. для обеспечения Николаева питьевой водой.

Для восстановления сетей водоснабжения в Николаеве нужны годы

Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год и потребует немалых средств, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, следует понимать, что есть два аспекта – финансовый и технический. Что касается финансового, то средства сейчас ищут. Этим вопросом активно занимается, в частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, народные депутаты от Николаевщины.

Около полугода после разрушения Каховской ГЭС жители Николаева централизованно получали соленую воду, в результате трубы значительно повреждены. Теперь в городе придется заменить значительную часть системы водоснабжения.