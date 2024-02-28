Молдова продлила предоставление временной защиты переселенцам из Украины до марта 2025 года

Срок предоставления временной защиты вынужденным переселенцам из Украины будет продлен еще на один год – до 1 марта 2025 года.

Об этом сообщается на сайте правительства Молдовы.

Отмечается, что документ, удостоверяющий личность бенефициара временной защиты, также будет автоматически продлен. Соответствующее решение было одобрено исполнительной властью, чтобы обеспечить стабильность и безопасность украинцам, нашедшим убежище в Молдове.

Заявление о предоставлении временной защиты могут подать до 1 марта 2024 года находящиеся в стране украинцы, а также граждане Украины, которые прибудут в Республику Молдова после этой даты, до 1 марта 2025 года.

"Целью проекта является предоставление социальной помощи бенефициарам временной защиты и финансовой поддержки в зависимости от установленных критериев уязвимости. При этом лица, которым будет предоставлена временная защита, будут иметь право работать на территории Республики Молдова без получения права временного проживания с целью работы", - говорится в сообщении правительства.

В настоящее время на территории Республики Молдова находятся более 116 тысяч человек, перемещенных из Украины. Почти 39 тысяч человек стали на учет для получения временной защиты, а более 30 тысяч человек уже получили документы, удостоверяющие личность.

Кто может получить временную защиту в Республике Молдова

В Республике Молдова право на временную защиту имеют следующие категории лиц:

a) граждане Украины, проживающие в Украине до 24 февраля 2022;

b) граждане Украины, проживавшие в Республике Молдова до 24 февраля 2022;

c) лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые были бенефициарами международной защиты или эквивалентной национальной защиты в Украине до 24 февраля 2022 года и не могут безопасно вернуться в свою страну или регион происхождения;

d) члены семей любой из групп лиц, указанных в пунктах а), b), с).

В связи с этим следующие лица считаются частью семьи, в той мере, в какой семья уже находилась и проживала в Украине до 24 февраля 2022 года, независимо от их гражданства:

муж (жена) инициатора воссоединения семьи (женатые в соответствии с законом);

партнер - гражданин третьей страны/лицо без гражданства, проживающий с лицом, указанным в пунктах а), b) и c), и с которым у него/ней есть хотя бы один ребенок;

несовершеннолетние дети, не женатые, внебрачные или усыновленные в соответствии с национальным законодательством страны происхождения;

лица, состоящие на иждивении заявителя, в том числе по инвалидности или медицинским показаниям;

родители заявителя или его/ее супруга/состоящие на иждивении;

лица, в отношении которых установлена опека или забота.

Чтобы найти ответы на все вопросы о статусе временной защиты в Молдове, перейдите по ссылке.

Какие документы потребуются для подачи заявления о предоставлении временной защиты на территории Республики Молдова

для граждан Украины - национальное удостоверение личности (ID-карта, удостоверение личности, внутренний паспорт, загранпаспорт), в том числе с истекшим сроком действия, а при их отсутствии - удостоверение личности гражданина Украины, выданное Посольством Украины в Республике Молдова;

для несовершеннолетних граждан Украины - свидетельство о рождении/свидетельство, удостоверяющее свидетельство о рождении ребенка, выданное медицинским учреждением, национальное удостоверение личности (удостоверение лица, ID-карта, внутренний паспорт, загранпаспорт), в том числе со сроком истекающего действия, удостоверение личности гражданина Украины, выданное Посольством Украины в Республике Молдова;

для лиц без гражданства и граждан третьих стран, кроме Украины, которым была предоставлена международная защита или эквивалентная национальная защита в Украине на 24 февраля 2022 года - действительное удостоверение личности, или со сроком действия после 24 февраля 2022 года, выданное в соответствии с законодательством Украины, что подтверждает правовой статус и проживание в Украине на 24 февраля 2022 года;

для членов семьи лиц, указанных в пунктах a), b) и c) вопрос #2 - свидетельство о браке, свидетельство о рождении, правовой акт, подтверждающий установление усыновления, опекунства или попечительства.

Список и основные образцы документов, необходимых для получения статуса временной защиты в Молдове, можно просмотреть по ссылке.

Как подать заявку на получение статуса временной защиты в Молдове

Если вы приняли решение подать заявку на получение статуса временной защиты, необходимо сначала заполнить онлайн-анкету.

Для заполнения заявки вам понадобятся:

мобильный телефон с активным молдавским номером. Важно – номера других стран не подойдут;

фотографии основного личного документа для каждого члена семьи (паспорта, ID-карты, свидетельства о рождении, паспорта апатрида и т.п.), который будет заполнять заявку;

фотографии документа, подтверждающего ваш адрес проживания на территории Молдовы.

Далее ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по заполнению анкеты.

Если все было заполнено успешно, система автоматически создаст специальный документ, подтверждающий вашу запись на прием в выбранный вами офис Генерального инспектората по миграции, где будут указаны имена основного заявителя и всех членов семьи, а также запланированное время приема. Сохраните этот документ (он создается в формате PDF) или сфотографируйте, печатать его не обязательно. В назначенное время приёма в офисе покажите эту фотографию вместе с другими документами, которые вы указывали при заполнении анкеты.