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Общество
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МВД запустило Международный координационный центр по гуманитарному разминированию

МВД запустило Международный координационный центр по гуманитарному разминированию

Для минимизации рисков от взрывоопасных предметов в Министерстве внутренних дел создали Международный координационный центр по гуманитарному разминированию. Функции секретариата возлагаются на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

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Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Главой центра назначили заместителя министра МВД Украины Мэри Акопян. Она является экспертом по международным отношениям и сотрудничеству на европейском уровне.

У Международного координационного центра по гуманитарному разминированию также есть свой символ. Им стал пес-пиротехник Патрон, который помог найти и обезвредить уже более двухсот мин.

"По мере освобождения оккупированных территорий, мы начинаем масштабное разминирование. И это неописуемый размер задач. Для этого нам необходима международная помощь наших друзей и партнеров. И специалистами, и техникой, и финансами, и новейшими подходами с использованием современных информационных технологий", — рассказал глава МВД Денис Монастырский.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям запустила на своем сайте интерактивную карту, на которой отмечены опасные участки и места, где обнаружили взрывоопасные предметы.

Информация будет обновляться регулярно. Пользователи с помощью карты смогут ежедневно отслеживать динамику работ по разминированию.

Автор:
Вита Молодан