На 11 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: маршруты

11 апреля продолжится эвакуация мирных жителей из зон боевых действий. На сегодня согласованы 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Донецкая область

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

(Эвакуация на собственном транспорте)

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5

Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область

Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.