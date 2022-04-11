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На 11 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: маршруты
11 апреля продолжится эвакуация мирных жителей из зон боевых действий. На сегодня согласованы 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Донецкая область
Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область
(Эвакуация на собственном транспорте)Подписывайтесь на наш Telegram канал
Бердянск – Запорожье.
Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область
Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Рубежное – Бахмут.