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На 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: маршруты
15 апреля продолжится эвакуация мирных жителей из зон боевых действий. На сегодня согласованы 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Донецкая область
Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
Запорожская область
Бердянск – Запорожье.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Токмак – Запорожье.
Энергодар – Запорожье.
Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте.
Луганская область
Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Рубежное – Бахмут.
Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.