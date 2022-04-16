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На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров
16 апреля продолжится эвакуация мирных жителей из зон боевых действий. На сегодня согласованы 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье эвакуация будет происходить на собственном транспорте.
Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Рубежное – Бахмут.
Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.