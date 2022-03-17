На 17 марта согласованы 9 гуманитарных коридоров, — Верещук

В четверг, 17 марта, должны быть открыты девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила во время во время брифинга.

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По ее словам, из Мариуполя в Запорожье отправят автобусы, а также автоцистерну с горючим для дозаправки частных авто в пути.

В Киевской области гуманитарные коридоры будут из Бородянки в Житомир и из Шевченково в Бровары.

Гуманитарная помощь по продовольствию и медикаментам будет доставлена в Гостомель, Бучу, Семиполку, Марковцы и Опанасов, а также из Харькова в Волчанск.

Напомним, в среду, 16 марта, в Киевской области не проводилась эвакуация мирных жителей из горячих точек в связи с введением круглосуточного комендантского часа. Украина также планирует организовать коридоры для поставок гуманитарной помощи в заблокированные населенные пункты.

При этом украинскую колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации не пропустили в Мариуполь. В то же время относительно успешно организован сбор людей, выбравшихся из заблокированного Мариуполя в Бердянск.