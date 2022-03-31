На 31 марта согласованы 2 гуманитарных коридора – из Мариуполя и Энергодара. Также Россия подтвердила готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполе транзитом через Бердянск.

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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Ночью мы получили сообщение от Международного комитета Красного Креста, что Россия подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через Бердянск", — сказала Верещук.

По маршруту в Мариуполь отправляются 45 автобусов.

28 автобусов должны получить разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка Запорожской области.

Также согласованы еще 2 гумкоридора:

- из Мелитополя,

- из Энергодара в Запорожье (на личном транспорте).

На обратном пути в Запорожье в гуманитарные колонны из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.

В Киевской области сегодня вновь гуманитарных коридоров не будет.