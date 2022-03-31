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На 31 марта согласованы 2 гуманитарных коридора
На 31 марта согласованы 2 гуманитарных коридора – из Мариуполя и Энергодара. Также Россия подтвердила готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполе транзитом через Бердянск.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Ночью мы получили сообщение от Международного комитета Красного Креста, что Россия подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через Бердянск", — сказала Верещук.
По маршруту в Мариуполь отправляются 45 автобусов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
28 автобусов должны получить разрешение на проезд через российский блокпост в городе Васильевка Запорожской области.
Также согласованы еще 2 гумкоридора:
- из Мелитополя,
- из Энергодара в Запорожье (на личном транспорте).
На обратном пути в Запорожье в гуманитарные колонны из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.
В Киевской области сегодня вновь гуманитарных коридоров не будет.