На 8 апреля согласовано десять гуманитарных коридоров: маршруты

8 апреля продолжится эвакуация мирных жителей из зон боевых действий. На сегодня согласованы 10 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Донецкая область

Мариуполь — Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Бердянск — Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).

Токмак — Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).

Место сбора: ул. Шевченко, 5

Мелитополь — Запорожье (на собственном транспорте).

В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей — пожарная часть №10.

Энергодар — Запорожье (на собственном транспорте).

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область

Северодонецк — Бахмут.

Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск — Бахмут.

Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная — Бахмут.

Место сбора: ул. Первомайская, 42.

с. Горное — Бахмут.

Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное — Бахмут.