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На 8 апреля согласовано десять гуманитарных коридоров: маршруты
8 апреля продолжится эвакуация мирных жителей из зон боевых действий. На сегодня согласованы 10 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Донецкая область
Мариуполь — Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область
Бердянск — Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Токмак — Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).
Место сбора: ул. Шевченко, 5
Мелитополь — Запорожье (на собственном транспорте).
В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей — пожарная часть №10.
Энергодар — Запорожье (на собственном транспорте).
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область
Северодонецк — Бахмут.
Место сбора: проспект Химиков, 28.
Лисичанск — Бахмут.
Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная — Бахмут.
Место сбора: ул. Первомайская, 42.
с. Горное — Бахмут.
Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Рубежное — Бахмут.