На аукционе продадут ручку, которой Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

24 мая 2022 года на благотворительном онлайн-аукционе в системе Прозорро.Продажи продадут именную ручку президента США Джо Байдена, которой он подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

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Аукцион состоится 24 мая в 14.00 по Киеву. Стартовая цена за лот – 30 тысяч гривен или $1 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Прозорро.Продажи.

Все зарегистрированные участники получат ссылку на аукцион в день проведения. Информация об участниках аукциона, а также подтверждение оплаты за лот будут опубликованы на сайте Прозорро.Продажи.

Все вырученные средства от проведенного аукциона будут направлены на поддержку новообразованного ВСУ 47 отдельного батальона под командованием Ивана Шаламаги. Через две недели батальон отправляется на Донецкое и Луганское направления – одно из самых горячих на сегодняшний день. Денежные средства нужны на пикапы, стоимостную технику и снаряжение для бойцов. Об израсходованных на нужды батальона средства проинформирует главный сержант части Валерий Маркус.

Напомним, что 9 мая 2022 года, президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.