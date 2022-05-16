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На Черниговщине приступили к восстановлению критической инфраструктуры
Также под Черниговом планируют построить два модульных городка для тех, кто потерял жилье во время войны.
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16 мая на Черниговщине приступили к восстановлению критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, после этого займутся жилищным фондом области.
Вместе с тем, под Черниговом уже планируют построить два модульных городка для тех, кто потерял жилье во время войны. Там смогут проживать 700 человек.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что в Украине с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации повреждено более 600 медучреждений, для восстановления которых требуется 32 млрд гривен.