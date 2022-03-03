На границах с ЕС и Молдовой очереди практически отсутствуют — Госпогранслужба

По состоянию на 12:00 3 марта в большинстве пунктов пропуска через границу Украины с соседними странами отсутствуют очереди на выезд из Украины. Об этом заявляет Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В частности, на границе с Польшей в КПП "Ягодин" наблюдалась лишь очередь из 20 легковых автомобилей, на КПП "Рава-Русская" — из 40 пешеходов, "Грушев" — из 100 пешеходов, "Краковец" — из 80 пешеходов, "Шегини" — 50 пешеходов. В пунктах "Устилуг", "Угрынов" и "Смольница" не было ни автомобильных очередей, ни скопления пешеходов.

На границе со Словакией в пункте "Малый Березный" зафиксирована очередь из 70 пешеходов, в "Малых Селменцах" — из 25 пешеходов, а на КПП "Ужгород" — из 40 легковых авто.

На границе с Венгрией очередей из пешеходов по состоянию на полдень не было. Очереди из легковушек: КПП "Тиса" — также отсутствуют, "Звонкое" — 8 машин, "Косино" — 3 машины, "Лужанка" — 40 машин, "Вилок" — 20 машин.

На границе с Румынией очереди были лишь на КПП "Порубное" (40 автомобилей и 100 пешеходов). В пунктах "Дяково" и "Солотвино" очередей не было.

На границе с Молдовой очередь из 15 машин зафиксирована лишь в пункте пропуска "Мамалыга". В "Кельменцах", "Россошанах" и "Сокирянах" очередей не было.

Напомним, что все пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью, а также с непризнанным Приднестровьем Украина официально закрыла с 28 февраля.